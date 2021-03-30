Рост ипотечного рынка на Кубани продолжится

В 2021 году рост ипотечного рынка в Краснодарском крае продолжится, хотя и несколько замедлится, считает бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко. По ее словам, даже тот факт, что Кубань пока не включили в перечень регионов, в которых после июля 2021 года продолжит действовать льготная госипотека, не окажет сильного влияния на объемы выдачи ипотеки, поскольку она была и остается основным кредитным продуктом.

- В 2020 году банк «Открытие» выдал в Краснодарском крае ипотечных кредитов на общую сумму 4,1 млрд руб., что примерно вдвое больше, чем в 2019-ом. В планах на текущий год – также выдать не менее 4 млрд руб., и, думаю, это вполне осуществимо, учитывая стабильный спрос на недвижимость в регионе, - заявила на пресс-конференции Елена Бакуменко.

Потребительское кредитование в прошлом году показало снижение, как и объем средств, привлеченных на вклады. Первое, по словам Елены Бакуменко, произошло в связи с нестабильной ситуацией на рынке труда в период пандемии, а второе – из-за низкой ключевой ставки Банка России.

В целом, по мнению Елены Бакуменко, в 2021 году спрос на кредитные продукты в Краснодарском крае продолжит усиливаться, а банки сделают ставку на дальнейшую диджитализацию своих услуг.