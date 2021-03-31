Отключения света в Сочи 31 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 31 марта 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Но самые масштабные они будут в Адлерском районе. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

31 марта с 05:00 до 18:00 без электричества останутся жители улиц Заповедная, Ачишховская, ул. Защитников Кавказа, Волоколамская, Турчинского, Ставропольская, Дворцовая и переулка Ачишховский.

31 марта с 08:00 до 19:00, в течение нескольких часов из указанного времени электроэнергия будет отсутствовать на улицах Владимировская, Подольская, Банановая, Восход, Гомельская, Интернациональная, Некрасова, Черниговская, СТ Черешня, Междуреченская, Мостовая, Николаевская, , Садовая, СТ Знание, СТ Кооператив, Авиационная, Ворошиловоградская, Демократическая, Кирова, Короленко, Ленина, Старонасыпная, Насыпная, Заречная, Мостовая, Николаевская, Псебайская, Тульская, СТ Юг, Верхнениколаевская, Скальная, Фрунзе, переулков Важный, Западный и Кузнечный.

Хостинский район

31 марта с 08:00 до 18:00 свет отключат на улицах Тепличная 1-110, Транспортная (частично), ЖСК "Опорник", ООО "Эдлайн", АЗС ОАО "НК Роснефть", Водораздельная (частично), СТ "Сады женщин-фронтовиков", "Лаура Сочи ", ООО УК Южбурстрой, в селе Раздольная 67, Яна Фабрициуса (частично), Шиномонтаж, Метелёва 31/1, Абовяна (частично), Армянская (частично), в переулке Черешневый.

Центральный район

31 марта с 08:00 до 19:00 «веер» затронет улицы Целинная (частично), Виноградная 222, 224, 226, Восточная (частично), Тимирязева (частично).

Лазаревский район

31 марта с 08:00 до 21:00 главное благо цивилизации на несколько часов уйдет из поселка Вардане, улиц Львовская, Молодежная, Фруктовая, села Варваровка, улиц Липовая, переулка Фельдшерский, Тепличный, Чёрная гора, СО «Ставрополье», поселка Лазаревское: улиц Изумрудная (частично) и Партизанская (частично).