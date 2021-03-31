В микрорайоне Черемушки в Краснодаре четыре дня не будет воды

Фото: admkrai.krasnodar.ru

1 апреля в Краснодаре снизят давления воды на улице Офицерская, 43, 45, а также на улице Невкипелого, 15,21,28. Еле капать из крана будет с 9 утра до четырех часов вечера.

А в микрорайоне Черемушки на трех улицах воды в квартирах не будет четыре дня. Коммунальщики сообщили, что это связано с отключением электроэнергии.

- С 23.00 1 апреля до 5.00 5 апреля будет отключено водоснабжение на улице Селезнева, 136, 138,140, 142, 144, 146, 148-ЦТП, 150, 152, 154, 156-ДДУ, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178-ДДУ, 180, 182,184, 186, 188, 190, 192,194,196, 198 – ж/д и ДДУ №167, на улице Ставропольская,1 93, 195, 197, 199 и на улице Старокубанская, 123, 125, 127-Гимназия №44, 129, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «ГУК-Краснодар».

В управляющей компании добавили, что воду отключат для производства неотложных работ по перерезке реконструированной трубы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Новороссийске три дня не будет воды из-за ремонта. Ее будут подвозить населению автоцистернами.

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