Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Судебные приставы Краснодарского края провели масштабное рейдовое мероприятие по взысканию алиментов. В течение нескольких дней по всему края они делали подомовой обход - составляли акты описи и ареста имущества, проводили беседы.

Больше всего горе-отцов с долгами по алиментам выявили в пяти районах Кубани. Было оштрафовано 35 неплательщиков.

- К административной ответственности привлечены шесть человек в Новороссийске, пять – в Центральном округе Краснодара, пять – в Прикубанском округе Краснодара, также по пять – в Брюховецком, Динском и Тимашевском районах. В случае, если нарушители не пересмотрят отношения к родительскому долгу, их ожидает уже уголовная ответственность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи приставы обманом задержали мать за полумиллионный долг по алиментам.

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