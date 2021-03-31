Информация для клиентов «ТНС энерго Кубань», подключивших услугу «Автоплатёж» от Сбербанка

Фото предоставлено компанией "ТНС энерго Кубань"

«ТНС энерго Кубань» информирует, что с апреля 2021 года клиентам, использующим услугу «Автоплатеж» от Сбербанка будут предоставлены дополнительные возможности.

Клиенты, впервые подключившие услугу «Автоплатеж», могут самостоятельно выбрать – оплачивать только обязательный платеж (электроэнергия, потребленная в прошедшем месяце), либо оплатить потребление прошлого месяца вместе с рекомендуемым платежом.

Клиентам «ТНС энерго Кубань», которые ранее подключили услугу «Автоплатёж», по умолчанию будет предлагаться к списанию только сумма обязательного платежа.

В сервисах Сбербанка, таких как: терминалы самообслуживания, Сбербанк Онлайн и Сбербанк Автоплатёж, варианты платежа будут представлены следующими опциями:

Обязательный платёж - «Оплата за предыдущий период»,

Обязательный и рекомендуемый платёж - «Оплата с учётом рекомендуемого платежа».

Выбор варианта оплаты производится исключительно клиентом. При оплате электроэнергии рекомендуемый платеж не является обязательным, от него можно отказаться.

При сканировании QR-кода из квитанции в сервисах банков сумму, включающую рекомендуемый платёж, можно изменить самостоятельно и оплатить только обязательный платёж за электроэнергию.

Рекомендуемый платёж - это оплата текущего потребления электроэнергии, рассчитанная по среднемесячному или нормативу. Рекомендуемый платёж, внесенный в текущем месяце, учитывается при расчете суммы обязательного платежа в следующем месяце.