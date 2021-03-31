На Кубани ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку

Фото пресс-службы СУ СК РФ по краю

17-летняя Анастасия Ковган ушла из дома 27 марта. Последний раз ее видели на вокзале в станице Северской. Там она села в автобус до автовокзала «Южный», который находится в Краснодаре. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома без ведома родителей. Сейчас по факту безвестного исчезновения девушки проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Правоохранители распространили ориентировку с надеждой, что может кто-то узнает девушку среди прохожих. На вид ей 18-20 лет, среднего телосложения, рост 168-170 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза голубые. В день исчезновения Настя была одета в джинсовую короткую куртку, черные зауженные джинсы и замшевые кроссовки. Голова была покрыта черным платком.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о месте, где может находиться девушка, просят сообщать по телефонам: (86166) 2-91-34 или 02.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани парень похитил школьницу и попал с ней в ДТП.

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