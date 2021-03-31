В Темрюкском районе археологи нашли древнюю ритуальную чашу

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время в Темрюкском районе идут масштабные раскопки шести памятников археологии. Работы проводятся в связи со строительством и реконструкцией автодороги федерального значения на территориях двух муниципалитетов. Уже найдены несколько редких экспонатов, которые передадут в музеи.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Так, археологи раскопали ритуальную керамическую чашу. На тарелке нанесены шесть фигурок лошадей. Также специалисты обнаружили захоронения двухтысячелетней давности с отлично сохранившимся погребальным инвентарем.

- Краснодарский край занимает первое место в России по количеству памятников археологии. Перед началом любого строительства специалисты проводят целый комплекс работ. В том числе, организуют археологические раскопки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что под Анапой обнаружили древнюю античную дорогу. Она может стать мировым открытием в истории.

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