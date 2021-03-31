Количество пользователей мобильного приложения РНКБ превысило 1 млн человек

В марте 2021 года количество пользователей мобильного приложения банка РНКБ составило 1 млн человек. Это означает, что более половины клиентов банка пользуются большинством банковских услуг, не выходя из дома или офиса.

На сегодняшний день доля всех дистанционных платежей в РНКБ составила более 95%. Таким образом, из 100 платежей физических лиц только 4-5 осуществляются в кассах операционных офисов, а все остальные - в дистанционных каналах обслуживания, включая терминалы самообслуживания и банкоматы РНКБ.

При этом только в мобильном приложении и интернет-банке клиенты РНКБ в первом квартале текущего года осуществили 21 млн платежей, что в среднем составляет более 230 тыс. платежей в день. В настоящее время банк предоставляет возможность перечислять средства в адрес более 6000 региональных и федеральных поставщиков услуг. В топ-3 дистанционных платежей, популярных у клиентов РНКБ, традиционно входят коммунальные услуги, мобильная связь и интернет-провайдеры.

– Мы рады, что уже более миллиона человек смогли оценить преимущества и безопасность мобильного приложения РНКБ и перестали тратить время и силы на визиты в банковские офисы, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Практически ежемесячно в приложении появляются новые функции для удобства клиентов, и банк регулярно обновляет приложение, чтобы все его возможности в полном объеме были доступны пользователям.

Так, в 2021 году в мобильном приложении банка появился сервис для тех, кто хочет стать самозанятым, который позволяет зарегистрироваться в данном статусе в мобильном приложении и вести свой бизнес онлайн. А новый сервис комплексной оплаты коммунальных услуг «Мои подписки» позволяет клиентам совершать коммунальные платежи максимально быстро и удобно, при этом вся информация о начислениях, включая историю платежей, собирается и хранится в одном месте.