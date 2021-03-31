«Лучезарный» смотрит в будущее: в Сочи знаменитый пансионат после реставрации обрел новую жизнь

Фото Артур Лебедев

Пансионат «Лучезарный», расположенный на берегу моря в Лазаревском районе курорта, между Дагомысом и Лоо, хорошо известен многочисленным туристам. Его фото украшало презентационные открытки с видами Сочи еще в конце 1970-х.

Фото Артур Лебедев

Затем, в 90-е , пансионат, принадлежащий одной из энергетических компаний, стал понемногу приходить в запустение. Начавшаяся в 2005 году процедура смены собственника затянулась. И в начале 2010-х объект оказался полностью заброшенным, местную территорию облюбовали бомжи.

И вот в 2018 году инвестор- девелоперская компания AR — GROUP решила возродить знаменитый пансионат. На реконструкцию ушло почти 2 года.

«Лучезарный» сейчас – это современный гостинично-оздоровительный комплекс. Популярные туристические сервисы уже предлагают забронировать на выбор номера различных категорий. Первый, уже отреставрированный и принимающий туристов корпус рассчитан на 122 номер различной категории комфортности. В ходе мартовских праздников пансионат был загружен на 70 %. При этом инвестор сумел во многом сохранить исторический облик здания.

– Здание осталось в прежнем архитектурном облике – сохранены этажность, конфигурация, при этом оно модернизировано и приведено в соответствие со стандартами современности - с точки зрения интерьерных решений, ландшафтного дизайна, комфортности окружающего и внутреннего пространства, – рассказал руководитель компании AR-GROUP Айк Зебелян.

В «Лучезарном» озеленена и благоустроена прилегающая территория, обустраивается пляжная полоса. Этим летом здесь появился красивый и современный пляж, который будет состоять из двух зон - одна зона будет предназначена для гостей пансионата «Лучезарного», а вторая - будет пляжной территорией общего доступа, в первую очередь для жителей близлежащих микрорайонов – Лоо и Вардане, здесь также смогут отдыхать все желающие сочинцы и гости города.

Фото Артур Лебедев

В 2022 году пляж пансионата будет номинирован на получение престижного международного сертификата качества «Голубой флаг».

Фото Артур Лебедев

- Очень приятно, что отечественные инвесторы вкладывают деньги в возрождение знаковых курортных мест Сочи. Это работает на развитие курортной отрасли, создаются новые рабочие места. В Лазаревском районе еще немало заброшенных санаторно-курортных объектов. В ближайшие годы должна развернуться масштабная работа по их восстановлению,- отметил член комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Виктор Тепляков

Когда-то «Лучезарный» принимал на оздоровительный отдых организованные группы детей. Останется эта традиция и в новой истории комплекса – руководством компании принято решение взять на себя социальные обязательства: детям жителей Сочи и Краснодарского края предоставлять возможность отдыхать в «Лучезарном» бесплатно.

Фото Артур Лебедев

Для этого в штат примут педагогов и медиков, разработают специальное детское меню, обустроят отдельную пляжную зону. Планируется, что уже в сезоне -2022 «Лучезарный» примет на отдых первую группу маленьких гостей в количестве 40 человек. Это будут дети из многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.