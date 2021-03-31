Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета

ВТБ совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) провели первую тестовую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета. Покупатель приобрел квартиру в Санкт-Петербурге у строительной компании «КВС». Объект в ЖК «Любоград» был приобретен на собственные средства клиента.

Технологическим партнером по открытию эскроу-счета стала платформа экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Все необходимые документы клиент подписал удаленно, находясь в другом регионе, с помощью УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписи).

«Стратегическая цель ВТБ – сделать все банковские продукты доступными для использования в цифровом формате. Особенно для нас важна возможность открывать онлайн эскроу-счета, потому что они стали неотъемлемой частью расчетов при покупке квартиры в новостройках. Мы давно искали решение для того, чтобы клиент мог провести расчеты без личного присутствия в банке. Первым шагом для нас стала технология, которую мы придумали и реализовали совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный». В дальнейшем мы планируем предложить ее всем клиентам ВТБ», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

«Создание полностью цифрового клиентского пути от поиска недвижимости до финансирования и проведения сделки, ремонта и организации переезда в новую квартиру – главная задача нашей компании, – комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев. – В 2020 году мы провели свыше 43 тыс. онлайн-сделок с недвижимостью более чем на 160 млрд рублей. Благодаря реализованной совместно с ВТБ возможности по онлайн-открытию эскроу-счета мы планируем увеличить количество сделок, осуществляемых с использованием сервисов нашей экосистемы, так как клиентский путь стал еще удобнее».

«Компания «КВС» стремится перевести максимум процессов, связанных с покупкой недвижимости, в режим онлайн. Наши клиенты уже могут покупать через интернет квартиры, паркинги и коммерческие помещения, а также оформлять ипотеку, – говорит генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева. – Открытие эскроу-счетов оставалось единственным этапом покупки квартиры в новостройке, который требовал от клиента личного посещения банка. Мы рады, что уже провели первую тестовую сделку и в ближайшем будущем сможем перевести весь процесс в онлайн. Это позволит нашим клиентам экономить еще больше времени. А иногородним покупателям не придется приезжать в Петербург для покупки квартиры».

Согласно данным Комитета по строительству Санкт-Петербурга, сейчас около 40% новостроек продаются с использованием расчетов через эскроу счета. Среди них – большинство объектов компании «КВС». Система эскроу была введена в России летом 2019 года для того, чтобы гарантировать безопасность средств покупателей квартир.

Справка

Строительная компания «КВС» работает на рынке Петербурга и Ленинградской области с 2003 года. За это время было сдано более 2 млн кв. метров недвижимости.