Скрин видео: @4mr_krasnodar

В Краснодаре дерево упало на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось на улице Стасова.

Скрин видео: @4mr_krasnodar

- Упавшее дерево повредило иномарку, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах. – Сейчас ведутся работы по распилу ствола и уборке веток.

Скрин видео: @4mr_krasnodar

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что похожий инцидент с падением дерева произошел на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Там на проезжую часть дороги по правому берегу реки Мзымта упало дерево. Как позже выяснилось, в момент ЧП на трассе находился автомобиль. Упавший ствол пробил заднее стекло иномарки, оставил вмятину на крыше. Пострадал и водитель. По словам очевидцев, он получил травмы плеча и спины.

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