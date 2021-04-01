Отключения света в Сочи 1 апреля 2021: где не будет электричества

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Отключения света в Сочи 1 апреля 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Но самые масштабные они будут в Адлере, и охватят порядка 30 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

1 апреля с 08:00 до 18:00 - в течение нескольких часов из указанного временного промежутка без электричества останутся жители улиц Турчинского 50-80, Волоколамская 70-80, Ивановская, Новгородская, Подольская, переулка Благодарный 1-5, СТ «Искра», СТ «Луч», Воронежская, Геленджикская, Некрасова, Полянская, Днестровская, Мясникяна, Темрюкская, села Бестужевка, Лазурная Долина, район Чкалова, Заречная, Мостовая, Николаевская, Псебайская, Тульская, переулка Кузнечный, СТ «Юг», Верхнениколаевская, Скальная, Фрунзе, Владимировская, Подольская, Блинова, Ворошиловградская, Черновицкая, Фабричная, Кирпичная, Свердлова, Куйбышева, Молокова, переулка Ереванский, Жемчужная.

1 апреля с 12:00 до 18:00 отключения запланированы на объектах водоканала, улиц Мясникяна, Темрюкская, Днестровская, Банановая.

С 05:00 1 апреля до 18:00 2 апреля в зону кратковременного «веера» попадут поселки Кепша и Чвижепсе, села Медовеевка, санаторий «Горный воздух», завод миниральных вод «Чвижепсе».

Хостинский район

1 апреля с 08:00 до 19:00 не будет света на улице Комсомольская 1-50, Грибоедова 13А, Абовяна (частично), Тепличная 1-110.

Центральный район

1 апреля с 08:00 до 17:00 электроэнергия пропадет на несколько часов из домов на улицах Целинная (частично), Восточная, Тимирязева 46/12, 46/4, Высокогорная, СТ «Здоровье-6», СНТ «Монтажник», СТ «Монтаж», села Барановка (Сочинская), Короткая 2А, Пионерская 36А.

Лазаревский район

1 апреля с 08:00 до 17:00 будут обесточены улицы Солоники (частично), Тихорецкая (частично), СНТ «Сосновый бор», поселок Вардане, Львовская, Молодежная, Рассветная, Фруктовая, Тракторная, переулки Огородный, Львовский, Минеральный, поселок Лоо, улицы Декабристов (частично), Азовская (частично), Разина (частично), Керченская (частично).