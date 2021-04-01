В Карасунские озера Краснодара выпустят сазанов

Фото: instagram.com/street_fishing_krd

В Краснодаре 10 апреля будет организован субботник в Пашковском микрорайоне. Участники планируют в два Карасунских пруда на улице Бородинской выпустить сазанов. В зарыблении может принять участие любой желающий.

- 10 апреля мы проведем наш первый субботник в этом году. На этот раз мы планируем провести уборку и зарыбление двух озёр в Пашковке. Ждем всех желающих сделать наш уголок немножко чище. И обязательно берите с собой детей, выпуск рыбы в озера мы доверяем только им, - написали волонтеры проекта по восстановлению жизни в городских водоемах в Instagram.

Также организаторы субботника отметили, что приветствуют помощников на лодках.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре общегородской субботник намечен на 17 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карасунские озера в Краснодаре стали прудами и перешли в городскую собственность

Теперь чистить и благоустраивать водоемы и территорию вокруг будет муниципалитет (читайте далее)