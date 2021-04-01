Заказы СБЕР ЕАПТЕКИ можно получить в краснодарской сети аптек «Лаки Фарма»

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Клиент Краснодарского отделения СберБанка сеть аптек «Социальная аптека “Лаки Фарма”» заключил договор со СБЕР ЕАПТЕКОЙ. Согласно документу, «Лаки Фарма» первой в Краснодарском крае начнет осуществлять выдачу лекарств и товаров для здоровья, заказанных в СБЕР ЕАПТЕКE.

Жители Кубани смогут через сайт или приложение СБЕР ЕАПТЕКИ заказывать товары для красоты и здоровья из ассортимента более 12 тысяч наименований . В приложении можно выбрать наиболее удобный пункт для получения заказа из 152 аптек сети «Лаки Фарма», расположенных в Краснодарском крае и республике Адыгея.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«СБЕР ЕАПТЕКА – одна из компаний экосистемы Сбера, которая помогает заботиться о здоровье. Мы рады, что благодаря новому партнерству, у многих жителей Кубани и республики появится доступ к широчайшему ассортименту лекарств, медтехники, товаров для красоты, гигиены, а также товарам для мам и малышей, представленным в приложении и на сайте СБЕР ЕАПТЕКИ».

Рамиз Руфуллаев, руководитель сети аптек «Социальная аптека “Лаки Фарма”»:

«Аптечная сеть “Социальная аптека "Лаки Фарма” является одним из лидеров фармацевтического рынка Краснодарского края. Аптеки «Лаки Фарма» отличаются удобными локациями во всех регионах присутствия – Кубани, Республике Адыгея и Ростовской области. Ассортимент аптек нашей сети представлен качественными лекарственными средствами, товарами для красоты и здоровья, и теперь мы расширяем спектр своих услуг для жителей благодаря сотрудничеству со СБЕР ЕАПТЕКОЙ».

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

СБЕР ЕАПТЕКА – одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан, Ростовскую область. Ежемесячно сервисом пользуются более 7 млн человек. Компания сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике).

СберБанк — входит в топ-3 налогоплательщиков региона и является основным банковским институтом Краснодарского края. Клиентами банка является около 100 тысяч юридических лиц - каждое третье предприятие региона. На территории действует 612 офисов и свыше 3 000 банкоматов и терминалов. В 2020 году СберБанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы СберБанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.