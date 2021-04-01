В Армавире открыли новую школу на 1100 мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире 1 апреля открыли новую школу в Северном микрорайоне. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.

- Современная и просторная школа на 1100 мест, уверен, ребятам здесь понравится. Да и удобно, не придется больше ездить за знаниями в пригород. Здесь есть отдельный зал для занятий единоборствами. Кроме этого, будут проходить занятия вместе с краевым технопарком «Кванториум». Каждый ребенок сможет реализовать здесь свой потенциал, - написал Вениамин Кондратьев.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ранее "Комсомолка" сообщала, что трехэтажная школа вместит 1100 учеников в одну смену и станет одной из самых крупных в Армавире. На территории школы оборудовано футбольное поле с натуральным покрытием, беговые дорожки и спортивная площадка для баскетбола.