Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 1 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 110 человек, накануне было зафиксировано 107 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 30, 21 и семь новых случаев соответственно. Шесть человек заразились коронавирусом в Новороссийске, по пять – в Кореновском и Апшеронском районах, по четыре – в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе.

- По три человека прибавилось в госпиталях в Выселковском, Темрюкском и Тихорецком районах. По два человека с COVID-19 выявлено в Калининском, Лабинском, Славянском и Тбилисском районах. Единичные случаи зафиксированы в Белореченском, Каневском, Курганинском, Красноармейском, Ленинградском, Усть-Лабинском районах и Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки – шестеро детей, младшему из них девять месяцев. 76 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. В стационарах региона лечатся 1188 пациентов с COVID-19, на дому – 1640.

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