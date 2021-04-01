В Краснодаре создадут электронную базу зеленых насаждений

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В Краснодаре общественники предложили сформировать единую базу данных, где в открытом доступе будет опубликована информация обо всех видах растений, которые высаживаются в городе по муниципальному контракту.

- Будет намного удобнее, если житель сможет зайти на страницу сайта и посмотреть интересующие его насаждения. Тогда можно было бы снять напряженность, возникающую, когда специализированная бригада выезжает на обрезку и, тем более, валку деревьев, - отметил участник движения «Городские решения» Мирослав Валькович.

Власти одобрили инициативу и пообещали рассмотреть.

- Предложение по созданию единой электронной базы необходимо проработать. В этом году масштабную работу по инвентаризации всех зеленых насаждений Краснодара также планирует Центр озеленения и экологии, - сообщил начальник отдела технического надзора учреждения по озеленению Семён Шведов.

Стоит отметить, что в этом году в Краснодаре планируется формовочная и санитарная обрезка 435 деревьев. Также будут спилены 102 аварийных дерева.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Мариинский бульвар в Краснодаре благоустроят до 30 июля. Сейчас там уже ведутся подготовительные работы.

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