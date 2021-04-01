Развитие аэропорта Геленджик гарантировано соглашением о защите и поощрении капиталовложений

ООО «Аэропорт Геленджик», совладельцем которого является банк ВТБ, подписал соглашение с Министерством экономического развития РФ и администрацией Краснодарского края о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта. Соглашение гарантирует для инвестора неизменность условий по землепользованию, градостроительной деятельности и ряду налогов при реализации инфраструктурного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса.

Подписи под соглашением поставили 31 марта 2021 года первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Андрей Иванов, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев и генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

«Строительство нового аэровокзального комплекса в Геленджике планируют завершить до 2022 года. На сегодня более 35% работ инвестор уже выполнил. Проект стратегически важен для всего региона. С открытием большого современного терминала улучшится транспортная доступность не только Геленджика, но и Новороссийска, и ближайших курортных поселков. Туристам больше не придется добираться сюда с пересадкой из других аэропортов, как нередко происходит сейчас. Нам важно, чтобы проект получал всестороннюю поддержку», – прокомментировал соглашение глава региона Вениамин Кондратьев.

«В нашей стране реализуется сложившаяся международная практика защиты инвестора и инвестиций. Этот принцип позволяет воплощать в жизнь инвестиционные проекты по строительству новых аэропортовых терминалов, дорог и путепроводов, морских портовых терминалов и других значимых для инфраструктурного развития России социальных, экологических и логистических объектов. Сегодня ВТБ Инфраструктурный Холдинг участвует более чем в 10 инфраструктурных проектах, некоторые из которых находятся на территории Краснодарского края», — отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг Олег Панкратов.

Дополнительно аэропорт Геленджик подготовит документацию для включения инвестпроекта в реестр стратегических, чтобы получить краевую меру поддержки – налоговые льготы по налогу на имущество на срок до 7 лет.

Строительство нового терминала аэропорта стартовало в Геленджике в июне 2020 года в рамках заключенного ранее протокола между ВТБ и администрацией Краснодарского края о развитии аэропорта (документ подписан 14 февраля 2019 года на Инвестиционном форуме в Сочи). Реализацией проекта занимается ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Общий объем частных инвестиций в проект составит более 5,4 млрд рублей.

Площадь нового терминала составит около 16,7 тыс. кв. метров, а пропускная способность увеличится до более чем 1 млн пассажиров в год. Новый терминал позволит снять инфраструктурное ограничение на увеличение числа туристов, обеспечит высокое качество обслуживания пассажиров и будет способствовать расширению географии полетов.

В 2020 году аэропорт Геленджик обслужил более 482 тысяч пассажиров, превысив показатели 2019 года на 42 %. Площадь действующего аэровокзального комплекса составляет 1500 м2, в час аэропорт может обслуживать 140 пассажиров, при том, что уже с 2017 года в высокий сезон аэропорт обслуживает более 450 человек в час.

Новый аэровокзальный комплекс в Геленджике реализуется с применением новейших технологий в области строительства. При этом большая часть используемых при его возведении материалов изготавливается на территории России. Так, все внутренние несущие колонны изготовлены на Белгородском заводе металлоконструкций, цемент используемый на площадке поставляется из Новороссийска, трубопроводы, трубнокабельная канализация для устройства внутриплощадочных инженерных сетей также произведены в России. Фасадные фермы, выполненные в виде балок, изготавливаются на заводе в городе Старый Оскол.

Следующий этап реализации инвестпроекта по строительству аэропортового комплекса в Геленджике – реконструкция подъездных путей к аэропорту, создание новой схемы движения транспорта. В ней предусмотрены автобусная станция, пешеходные зоны с велодорожками, прямые транспортные связи с маринами и портами. Эти работы запланированы поэтапно до 2036 года.