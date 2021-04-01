Орлята готовятся покорять рынок труда

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Участниками программы «Профильные техноотряды: Urbanskills» стали 150 детей из Москвы и Московской области. Это победители, призёры и участники региональных, национальных, международных чемпионатов WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, конкурсов и олимпиад по предметам естественно-научного направления.

«Программа «Профильные техноотряды», которая реализуется в Центре с 2018 года, является особенно актуальной в настоящее время, поскольку в рамках смены орлята получают возможность больше узнать о современном рынке труда, освоить азы востребованных специальностей, пообщаться с настоящими профессионалами своего дела. Мы очень надеемся, что каждый ребёнок уедет из «Орлёнка» вдохновлённым и мотивированным на новые достижения и победы», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В течение трёх недель дети пройдут обучение по семи компетенциям: интернет-маркетинг, рекрутинг, технологии информационного моделирования BIM, аддитивное производство, инженерный дизайн CAD, монтаж и эксплуатация газового оборудования, цифровая метрология.

Ребята примут участие в фестивале SkillsDays, где познакомятся со всеми представленными компетенциями в выставочном формате Try-a-skill. Также дети изучат ораторское мастерство на курсе «Лидер собственного развития», побывают на тематическом часе «На пути к успеху» и узнают об основах здорового питания.

Во время программы у орлят пройдёт онлайн-встреча с членами Национальной сборной WorldSkills Russia. Ребята узнают о подготовке к чемпионатам WorldSkills различных уровней: от региональных до международных соревнований.

В финале участники смены сдадут демонстрационный экзамен по методике WorldSkills Russia, по итогам которого получат SkillsPassport и сертификат участника программы.

Программа «Профильные техноотряды: Urbanskills» проходит с 29 марта по 18 апреля 2021 года. Её организаторами выступают: ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке «Госкорпорация «Роскосмос», АО «Мособлгаз» и индустриальных партнёров, ВДЦ «Орлёнок».