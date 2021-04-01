По просьбам трудящихся: абонентские службы компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» увеличивают время работы

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

Нововведения пока коснутся только 8 наиболее крупных муниципалитетов Кубани: Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика, Армавира, Новороссийска, Тихорецкого и Павловского районов.

Данные участки будут работать каждую четвертую субботу месяца с 08:00 до 15:45. Выходным днем на четвертой неделе месяца станет воскресенье.

Каждую среду указанные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 (на участке в Павловском районе – до 19:00).

В остальные дни работники участков будут принимать абонентов в стандартном режиме – с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг, и с 08:00 до 15:45 по пятницам.

«Изменения в рабочем графике были приняты для удобства наших абонентов, которые работают по будням и не могут приехать на участок. Теперь решать возникающие газовые вопросы они смогут в свободное от работы время – вечером в среду или в четвертую субботу месяца», – отметил начальник управления реализации газа компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Отметим, что компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» активно работает над повышением качества обслуживания абонентов и улучшением платежной дисциплины жителей края. За последние несколько лет просроченная дебиторская задолженность за газ абонентов Кубани заметно уменьшилась, однако все еще остается высокой – около 600 млн рублей (по данным на 1 марта 2021 года).