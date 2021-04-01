Банк «Центр-инвест» начал принимать заявки на сельскую ипотеку

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Банк «Центр-инвест» вновь начинает прием заявок на получение кредита в рамках госпрограммы «Сельская ипотека». Ставка все та же – 2,75%. Требуемый первоначальный взнос – 10%, а сумма кредита – до 3 млн рублей. Чтобы получить ипотеку на таких условиях, необходимо подать заявку с 1 апреля до 1 мая. Кстати, сделать это можно и онлайн – на сайте ПАО КБ "Центр-инвест".

Напомним, что в 2020 году «Сельская ипотека» стала одним из самых востребованных кредитных продуктов в Краснодарском крае. Что неудивительно, ведь получить кредит под 2,75% на покупку земли или дома, либо строительство жилья в сельской местности, хотели многие. Но, поскольку эта программа субсидируется по линии Минсельхоза РФ, в прошлом году из-за большого количества заявок средства довольно быстро закончились.