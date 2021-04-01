В парке Галицкого появилась новая цветочная локация

Фото: @officialparkkrasnodar

В парке “Краснодар”, больше известном в народе как парк Галицкого, появилась новая локация. Вместо искусственных цветов горожане обнаружили живые цветы виолы.

В народе этот цветок называют анютины глазки или фиалка. Само растение неприхотливо, прекрасно смотрится в разных ландшафтах и на газонах. Эти цветы не только великолепно выглядят, но и прекрасно пахнут.

- Те, кто в силу каких-либо причин знает особенности этой локации, не выдавайте раньше времени этот сюрприз другим, - написано на официальной страничке парка в соцсети.

Одним словом, в парке “Краснодар” нас ждет по-настоящему интересный и необычный сюрприз. Видно, что сотрудники парка стараются приблизить к нам долгожданную в этом году весну.

Напомним, что парк создал краснодарский меценат Сергей Галицкий. Общая площадь парка составляет 22,7 га, а зеленых насаждений - 13,2 га.

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