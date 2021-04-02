Отключения света в Сочи 2 апреля 2021: где не будет электричества

Отключения света в Сочи 2 апреля 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 2 апреля 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Причина отсутствия электричества - плановый ремонт на объектах электросетей.

Адлерский район

До 18:00 2 апреля не будет света у жителей пос. Кепша, пос. Чвижепсе, с. Медовеевка, сан. «Горный воздух», завод Миниральных вод п. Чвижепсе.

2 апреля с 08:00 до 17:00 неудобства, связанные с отсутствием света, испытают жители ул. Кутаисская, ул. Ворошиловградская, ул. Блинова, ул. Черновицкая; ул. Белорусская, Просвещения; ул. Хадыженская, Каспийская; ул. Свердлова, Куйбышева, Молокова, пер. Ереванский, Жемчужная, Миндальная.

Хостинский район

2 апреля с 08:00 до 19:00 останутся без света жители ул. Абовяна (частично); ул. Аллея Челтенхема (частично), ул. Юбилейная (частично).

Центральный район

2 апреля с 08:00 до 18:00 погаснет свет у жителей ул. Гагарина (частично), д/с № 6 Ромашка, ул. Красноармейская 38а, ул. Волжская 1-30, 203/1, ул. Анапская 1-29, ул. Полтавская 21Д, 19/9; ул. Целинная (частично); ул. Виноградная 222,224,226; ул. Восточная 1-10; ул. Тимирязева 15-41, ул. Высокогорная (частично), СТ Луч, СТ Дрозд, ВНС Тимирязева.

Лазаревский район

2 апреля с 08:00 до 17:00 будут обесточены п. Дагомыс ул. Армавирская, ул. Батумское шоссе, ул. Фестивальная, ЖК «Каравелла Португалии»; п. Сергей-Поле ул. Славы, пер. Араратский, пер. Прудный, пер. Праздничный, пер. Масис, ул. Новошкольная, ул. Краснооктябрьская, ООО «ПрофСервис Трейд», ОАО «Междугородной и международной связи» с/о Нева.