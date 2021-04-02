Многокилометровые пробки в Сочи сняли с воздуха

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Сочи каждый день стоит от развилки на Ахун и вплоть до самого Хостинского тоннеля. Автомобили собираются в многокилометровую пробку из-за ремонта моста. Закончить реконструкцию дороги рабочие планируют в мае.

А пока водители по часу стоят в заторе в этом районе, чтобы проехать через «бутылочное горлышко». Масштабы пробки для наглядности сняли с воздуха.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на майские праздники в Сочи ожидается массовый наплыв туристов. Уже в апреле пройдут субботники во всех четырех районах курорта. Навести порядок намечено на набережных и мемориалах, в парках и скверах, а также на придомовых территориях. Местные жители готовятся к заторам на дорогах и в это время.

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