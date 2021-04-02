«Россети Кубань» реконструирует подстанцию «Почтовая» в Краснодаре

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Глава города Евгений Первышов и генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев осмотрели площадку одной из крупнейших подстанций краевой столицы – «Почтовая», где идут активные подготовительные работы по модернизации энергообъекта. После реконструкции подстанции, которая обеспечивает энергоснабжение восточной части города, ее мощность увеличится на треть. Объем инвестиций в данный проект составляет порядка 600 миллионов рублей.

Подстанция «Почтовая» – ключевой центр энергоснабжения для 70 тысяч человек, 73 социально значимых объектов, ряда крупных торговых центров района Гидростроителей города Краснодара.

– Безусловно, микрорайон Гидростроителей – это уже сложившийся жилой район, где сейчас идёт достройка объектов, которые были запланированы ранее. Но стабильность подачи ресурсов, в первую очередь, энергоснабжения микрорайона, должна быть обеспечена. О реконструкции подстанции мы говорили достаточно много. Этот вопрос давно назрел. Самое главное – нашли возможность провести реконструкцию и увеличить мощность, что, безусловно, скажется на надёжности, – сказал Евгений Первышов.

– Подстанцию 110 кВ «Почтовая» ожидает масштабная реконструкция. Она планировалась на следующий год, но учитывая социальную значимость энергообъекта, работы будут проведены в этом году. Разработан график реконструкции, заказано оборудование, готовы новые более мощные трансформаторы. После модернизации мощность этого центра питания увеличится на треть и составит 80 мегавольт-ампер. Это усилит надежность электроснабжения микрорайона Гидростроителей, создаст возможность для подключения новых потребителей. Инвестиции компании в реконструкцию подстанции составят порядка 600 миллионов рублей, – подчеркнул генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Подстанция была введена в эксплуатацию в 1985 г. В 2004 г. ее модернизировали, добавив более мощные трансформаторы. В текущем году, согласно инвестиционной программы, энергетики планируют заменить два трансформатора 10 МВА на более мощные – по 40 МВА каждый, установят новое элегазовое оборудование, модернизируют автоматизированную систему управления энергообъектом, системы телемеханики и связи. Работы планируется завершить в 4 квартале 2021 г.

Чтобы реконструкция питающего центра не отразилась на качестве жизни и электроснабжении потребителей, во время выполнения работ будут задействованы два резервных силовых трансформатора для энергоснабжения потребителей микрорайона.