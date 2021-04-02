Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 апреля 2021 12:58

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2020 год

Максим ПАНФИЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2020 год. По итогам 2020 года прибыль составила 5,4 млрд рублей. Активы банка выросли с 457,6 млрд рублей в 2019 году до 508,3 млрд рублей в 2020 году. Собственные средства (капитал) банка за 2020 год увеличились с 55,3 млрд рублей до 58,9 млрд рублей.

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией, в 2020 году банк продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».