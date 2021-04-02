В Сочи на набережной пляжа «Маяк» появится кварцевый песок и морской променад

Фото: sochi.ru

В Сочи на пляже «Маяк» снесли старые постройки – диско-клуб «Малибу» и аквапарк с одоименным названием. Теперь здесь планируется очистить и благоустроить территорию. Сейчас это место закрыто для прохода. Полностью обновить территорию и открыть доступ к пляжу обещают к началу сезона.

- На набережной пляжа откроется морской променад шириной шесть метров с видом на море. Уже закуплено все необходимое техническое, сервисное и пляжное оборудование. Три гектара пляжа засыпят кварцевым песком, также высадят 4,5 тысячи квадратных метров искусственной травы. Также на набережной полностью заменят уличное освещение, частично обновят электрические и канализационные сети, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что изменения планируются колоссальные. Комплекс будет оборудован детской площадкой, а также зоной для занятия йогой и искусственным прудом. Еще на набережной установят удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, организуют бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей пляжа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи строительство пяти пешеходных переходов на федеральной трассе завершат к началу курортного сезона. Новые сооружения помогут избегать пробок и повысят безопасность пешеходов.

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