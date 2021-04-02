В Геленджике задержали известного российского бизнесмена Владимира Егорова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Геленджике сотрудники СК и ФСБ задержали известного российского бизнесмена Владимира Егорова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной информации, он присвоил 112 миллионов рублей во время поставки медицинского оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.

Владимир Егоров – сын известного красноярского бизнесмена Константина Егорова, владельца строительной фирмы «Сибиряк». В ближайшее время подозреваемого эпатируют в Красноярск, где ему изберут меру пресечения.