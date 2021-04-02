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Общество2 апреля 2021 15:12

В Геленджике задержали известного российского бизнесмена Владимира Егорова

Его подозревают в мошенничестве в особом крупном размере
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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В Геленджике задержали известного российского бизнесмена Владимира Егорова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Геленджике сотрудники СК и ФСБ задержали известного российского бизнесмена Владимира Егорова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной информации, он присвоил 112 миллионов рублей во время поставки медицинского оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.

Владимир Егоров – сын известного красноярского бизнесмена Константина Егорова, владельца строительной фирмы «Сибиряк». В ближайшее время подозреваемого эпатируют в Красноярск, где ему изберут меру пресечения.