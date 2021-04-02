В Сочи бывшего офицера ГИБДД осудили за покушение на взятку в 58 млн рублей

Фото Светланы Маковеевой

Бывший полицейский имел большую выслугу лет, в МВД он провел период с 2007 по 2017 год.

В 2018 году он узнал, что его бывший начальник- командир местного полка ДПС Андрей Геращенко скрылся от ответственности за крупную взятку объявлен в розыск. Бывший страж закона тут же отправился домой к родителям беглого шефа и сказал им, что может гарантировать прекращение уголовного преследования их сына. Но на это нужны немалые деньги.

От родителей бывшего командира мошенник получил сначала 2,6 тыс. долларов, потом еще 50 тысяч..

Но и этого ему показалось маловато. Его очередным требуемым траншем были 55 миллионов рублей. Однако родители беглого полицейского заподозрили неладное, и денег не дали, вместо этого сдав вымогателя полиции.

- Хостинский районный суд города Сочи вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД, которого обвиняли в покушении на получение взятки в размере 58 млн рублей бывший сотрудник ГИБДД осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), свою вину преступник не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима,- сообщает сайт суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Командир полка ДПС Сочи, подозреваемый во взяточничестве, уволен

В правоохранительных органах подполковник полиции, командир полка ДПС ГИБДД УВД Сочи Андрей Геращенко служил больше 19 лет. На днях его уволили. Из-за «проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».(читать далее)