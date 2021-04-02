Свыше 100 гравийных дорог приведут в порядок в Краснодаре в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не менее 100 гравийных дорог приведут в порядок в Краснодаре уже в этом году. Буквально на днях стартовали работы на участке улицы Домбайской от Вологодской до Западно-Кругликовской. Они продлятся менее недели.

- В 2021-м году мы решили капитально не ремонтировать ул. Домбайскую. В этом случае мы бы целиком заблокировали Восточно-Кругликовский микрорайон, а там уже развернулись работы по ремонту улицы Черкасской. Также скоро приступим к улице 40-летия Победы. Они давно нуждались в реконструкции, мы нашли для этого финансовую возможность. Обращаюсь к жителям с просьбой потерпеть. Постараемся сделать максимально быстро с соблюдением графика, чтобы ночью не мешать жителям микрорайона, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Отмечается, что капитальный ремонт улицы Домбайской запланирован на 2022-й год.