Отключения света в Сочи 5 апреля 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 5 апреля 2021 будут происходить в трех внутригородских районах города-курорта. Специалисты Россетей займутся плановым ремонтом оборудования на электрообъектах.

Адлерский район

Больше суток - с 8:00 5 апреля до 18:00 6 апреля - останутся без света жители домов по улице Волоколамская, пер. Благодарный; база стройматериалов «Аллея» по ул. Дачная.

Только 5 апреля с 08:00 до 18:00 не будет света у жителей ул. Липецкая; ул. Попова, Полевая, Народная, Крамского, Старошкольная, Урицкого; ул. Тимашевская, Днестровская, Мясникяна.

Хостинский район

5 апреля с 08:00 до 17:00 будут обесточены ООО «Сочи-Интур», Котельная №17, Радоновая лаборатория, ул. Дарвина (частично); ул. Юбилейная (частично), ул. Фабрициуса (частично); ул. Абовяна (частично).

Центральный район

5 апреля с 08:00 до 17:00 придется обходиться без электричества жителям ул. Волжская 1-30, 203/1, ул. Анапская 1-29, ул. Полтавская 21 Д, 19/9.