Кубанская плавчиха взяла золото чемпионата России

Анастасия Сорокина

17-летняя Анастасия Сорокина проплыла 400-метровку с лучшим результатом на Чемпионате России по плаванию. Кубанская спортсменка взяла золото соревнований.

С успехом ее поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Это наша спортсменка из Лабинска, - написал глава Кубани на своей странице в соцсети. - Настя проплыла дистанцию в 400 метров комплексом за 4 минуты 43,44 секунды. И заняла первое место. Поздравляю Анастасию и ее тренера с победой!

Напомним, Кубок России проходил в Казани.