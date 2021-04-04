Температура воды в Черном море: эксперт рассказал, когда купаться будет комфортно

Фото: минкурортов края

Температура воды в Черном море станет комфортной для купания к середине июня. Об этом сообщили в отделе мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края.

- В конце апреля - начале мая погода стабилизируется и море начнет прогреваться. Однако для того, чтобы оно достигло комфортных температур, нужно не меньше двух месяцев, - сообщил начальник отдела Александр Колесник. - Но наиболее комфортные будут в середине июня - июле.

Он уточнил, что для прогрева воды в море необходима стабильная температура воздуха выше 20-22 градусов, однако, если май будет дождливым, вода будет прогреваться дольше.

Напомним, метеослужбы региона на субботу и воскресенье прогнозируют дожди и сильный ветер.

- Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и западный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°; днем 10…15°, местами в южной половине края до 17°. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в Туапсинском районе до 20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, днем 10…15°,- говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на субботу.

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