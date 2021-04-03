Тренер ФК «Краснодар» Мусаев подал в отставку после унижения от «Ахмата»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» потерпели разгромное поражение от «Ахмата» в матче 24-го тура чемпионата России – 0:5. Это вторая крупная неудача для «быков» в четырех турах. Ранее они пропустили шесть голов от «Спартака» (1:6).

После поражения от «Ахмата» Мурад Мусаев заявил, что уже обсуждал с руководством клуба возможную отставку. Это случилось как раз после поражения от «Спартака». Тогда гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что Мусаев останется тренером команды, даже если «быки» проиграют все оставшиеся матчи в сезоне.

Второй разговор между специалистом и руководством состоялся уже после игры с «Ахматом».

- Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками, – сказал Мусаев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По данным изданиям, новым главным тренером «быков» может стать Виктор Ганчаренко. Недавно он недавно покинул столичный ЦСКА. Белорусский специалист хорошо знаком краснодарским болельщикам. С 2013 по 2014 года он возглавлял «Кубань».