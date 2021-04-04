На Новороссийск надвигается сильный ветер

Новороссийск Фото: Виталий ТИМКИВ

4 апреля на Новороссийск обрушится сильный ветер. По прогнозам синоптиков, его порыву будут достигать 20 м/с.

- А высота волн в море достигнет 2,5 метров, - говорят в администрации города-героя. – Поэтому из-за непогоды запланированное на 4 апреля мероприятие «10000 шагов к жизни» переносится. Его проведем на следующей неделе. О точной дате будет сообщено дополнительно.

А тем временем синоптики составили прогноз на апрель. В Краснодарский край идет потепление до 22 градусов.