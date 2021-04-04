В одной из школ на Кубани перепутали цвета российского флага

Фото: "Народная газета" Северского района Кубани

В одной из школ Северского района Краснодарского края допустили досадную ошибку. На стенде, который обычно висит в холле каждого учебного заведения, перепутали порядок расположения цветов российского флага. С чьей-то легкой руки наш главный государственный символ превратили в полотно княжества Шаумбург-Липпе, до 1918 года входившего в состав Германской империи. Несоответствие заметили родители учеников, но заявить об этом педагогам не решились.

- Нам прислали подписчики вот это фото. Обратите внимание на цвета флага, - сообщили о промашке на своей странице в соцсети местные журналисты из "Народной газеты".

На фото, действительно, не на месте в цветовой гамме госсимвола находятся синий и красный. Они в этой палитре обозначают: синий - веру и постоянство; красный - кровь предков, пролитую за Отечество.

Впрочем, родители школьников предположили, что заказ на стенд исполняли не педагоги, но исправлять ошибки - слишком дорогое удовольствие для бюджета школы.

Кстати, знание госсимволов - является приоритетным во всех учебных заведениях нашей страны. Расположение цветов и их значение входит во многие экзаменационные вопросы при поступлении в вузы.