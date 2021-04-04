Новороссийский порт. Фото: Росприроднадзор

Новороссийский морской порт возместил вред, причиненный Черному морю в 1,7 млн рублей. Об этом в пятницу, 2 апреля, заявил Росприроднадзор.

- ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора выплатило сумму, назначенную судом, - гласит сообщение на сайте ведомства.

Напомним, к ответу за вред экологии порт владельцев порта призвали решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.11.2020 года. Оно было оставлено без изменения постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 года. Сумма вреда была рассчитана по факту загрязнения акватории Черного моря угольной пылью. Управлением в адрес ПАО «НМТП» было направлено письмо о необходимости оплатить ущерб в полном объеме. Компания перечислила в бюджет данную сумму.