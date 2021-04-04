В парке Галицкого садовники из цветов воссоздали картину известного авангардиста

Репродукция из цветов станет узнаваемой, когда все они распустятся. Фото: officialparkkrasnodar

Ландшафтные дизайнеры парка "Краснодар" не перестают удивлять посетителей. Теперь из цветов, которые вот-вот распустятся ковром в центре достопримечательности, воссоздали произведение известного авангардиста Александра Родченко. Он был современником Малевича и использовал в своих работах конкретные цвета. В частности, в данной картине, которая теперь будет красоваться в цветнике парка, превалируют три - красный, желтый и синий.

- Да, именно картину Александра Родченко «Побеждающее красное» попытались воспроизвести мои агрономы и садовники. Чтобы создать весеннее настроение всем моим гостям. Для этого было использовано около 140 000 цветов виолы, - подтверждают в пресс-службе парка.

Картина художника-авангардиста Александра Родченко. Фото: officialparkkrasnodar

Ожидается, что это станет новой излюбленной фотолокацией для горожан. Однако их заранее просят поберечь растения от затаптывания. Будьте осмотрительнее, под ногами - искусство!