Бывшего главу одного из населенных пунктов Адыгеи будут судить за присвоение 19 тысяч рублей

Главу будут судить за 19 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи в Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении главы Кировского сельского поселения. Материалы направлены в суд республики для рассмотрения по существу.

- Он обвиняется по статье "Растрата и присвоение", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

По версии следствия, в декабре 2013 года обвиняемый, занимая должность главы сельского поселения, использовал свое служебное положение для обогащения. Он распорядился выписать себе премию в 19 тысяч рублей.

Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы