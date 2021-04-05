Дети России учатся трудиться круто

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Во Всероссийском детском центре реализуется программа «Труд – крут!». Ребята осваивают профессиональные компетенции в разных сферах и создают социальные проекты для своего региона.

Участниками программы, разработанной совместно с Российскими студенческими отрядами, стали 94 школьника из Омской области. Это активисты Российских студенческих отрядов, Российского движения школьников, Юнармии и волонтёрских организаций.

«Уверен, что уважительное отношение к труду необходимо воспитывать в человеке с юных лет – это залог и личных успехов, и гармоничного состояния общества в целом. «Труд – крут!» – это обстоятельный разговор с детьми о вещах, которые могут определить направление их жизненных устремлений», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены орлята посещают «Школу ПРОФИ», в которой осваивают компетенции строителей, педагогов, медиков, проводников, работников сельского хозяйства и сервисного обслуживания. Школьники учатся управлять профессиональным оборудованием и изучают основы мастерства в формате тематических игр.

Ребята участвуют в онлайн- и офлайн-занятиях, на которых встречаются с экспертами и яркими представителями изучаемых профессий. Кроме того, мальчишки и девчонки общаются со специалистами Центрального штаба Российских студенческих отрядов, проекта «Лига вожатых» и АНО «Россия – страна возможностей».

В лаборатории «Формула ПРОФИ» ребята создают собственные социально значимые проекты, которые воплотят в жизнь в родном регионе. Ключевыми событиями смены станут деловая игра «Карьера. Шаг вперёд», фестиваль ПРО РСО и конкурс «Лучший боец смены ТОП» среди участников трудовых отрядов подростков.

За время участия в программе ребята познакомятся с алгоритмом трудоустройства, правами и обязанностями работающих несовершеннолетних, а также смогут принять участие в создании трудовых отрядов подростков на всероссийском уровне.

Организаторами программы «Труд – крут!» выступают: Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», ВДЦ «Орлёнок».