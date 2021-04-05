Шестилетний ребенок провалился в люк: в мэрии Краснодара рассказали, кто ответит за травмы малыша

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Этот неприятный случай произошел около многоэтажки на улице Генерала Трошева, 17. Как стало известно, накануне здесь шестилетний мальчик упал в открытый люк. Во время падения ребенок сильно ударился. Вытаскивали его родители - ребенок во время инцидента был с мамой. Малыша доставили в больницу.

- В результате ЧП мальчик получил травмы средней тяжести, - рассказал на городской планерке начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Как рассказали местные власти, канализационная яма находится на пустыре рядом многоэтажкой. При этом люк ничем не был огорожен - ни сигнальной лентой, ни временным забором.

Как стало известно, земельный участок принадлежит строительной компании.

- Абсолютно неправильно то, что строительные компании оставляют без внимания собственные коммуникации, - сказал глава города Евгений Первышов. - Хотя они должны их непосредственно контролировать.

Сейчас люк уже накрыли бетонной плитой.

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