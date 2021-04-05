Полиция Краснодара начала разбирательства после падения шестилетнего мальчика в люк

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О несчастном случае, который произошел накануне около многоэтажки на улице Генерала Трошева, стало известно во время городской планерки. Ребенок во время падения сильно пострадал - у него травма головы.

Как стало известно, мальчик провалился в канализационную яму во время прогулки с мамой. Ребенок наступил на лист фанеры, которым был накрыт люк, но он вес мальчика не выдержал. Малыш рухнул в открытую ливневку.

- Мать ребенка незамедлительно сообщила о случившемся своему мужу. После чего родители достали мальчика из ливневки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сейчас по факту случившегося правоохранители ведут разбирательства - проводится проверка.

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