На «Роза Хутор» заботятся о диких животных

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В горах Сочи позаботились о животных. Специальные кормушки для копытных появились на курорте «Роза Хутор». В них насыпают кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому угощению животные могут поддержать силы после зимы. Именно весной, когда прошлогодней травы уже нет, а новая еще не пробилась, копытным как никогда нужна помощь людей.

- После зимы, когда на высоте более 1000 метров над уровнем моря лежит снег, а внизу уже появляется молодая трава, копытные спускаются в долину реки Мзымта. В это время многие из них ждут потомство, им необходимы силы. Уже несколько лет мы наблюдаем за животными, знаем, какие вещества должны быть в их рационе после «голодной» зимы, чего им не хватает, что они предпочитают. Например, кабаны очень любят кукурузу, а копытным весной необходима соль, обогащенная различными полезными элементами, - рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Для подкормки животных весной горный курорт приготовил 200 килограммов кукурузы и ячменя, столько же соли. На территории «Роза Хутор» установлено пять кормушек с фотоловушками на высоте от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Места для них были определены сотрудниками Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга, и позволяют проводить мониторинг развития природных комплексов.

- Подкормка животных в весенний период – часть большой программы по сохранению биоразнообразия, которую ведет курорт «Роза Хутор». Благодаря установленным фотоловушкам мы можем следить за количеством животных, которые приходят в долину реки Мзымта, определять пути их миграции. Сочинский национальный парк ведет работу в двух ключевых направлениях: изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения, - пояснил лесничий Краснополянского участкового лесничества Дмитрий Ступицкий.

Сегодня угощение уже пробуют олени, косули, серны и даже кабаны. В планах «Роза Хутор» - установка кормушек на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Найти угощение в них смогут редкие для Сочинского национального парка гости – туры.