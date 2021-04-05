На Кубани построят фабрику театральных кресел

Усть-Лабинское предприятие планирует производить до 180 тыс. театральных кресел в год Фото: Олег ЗОЛОТО

Фабрика театральных кресел появится в Усть-Лабинске Краснодарского края. В этот серьезный проект намерены вложить не менее 570 млн рублей.

Презентация будущей фабрики прошла на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Усть-Лабинское предприятие планирует производить до 180 тыс. кресел в год. Проект рассчитан до 2028 года, а трудиться на производстве будет 210 человек.

Краснодарский стенд на выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте насчитывает 12 местных предприятий от металлургии до фармацевтики.

- Сегодня в крае реализуется свыше 400 инвестпроектов на общую сумму свыше 2,1 трлн рублей и планируемым созданием 64 тыс. рабочих мест, – прокомментировал "КП" - Кубань" вице-губернатор Александр Руппель.

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