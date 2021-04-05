В Краснодаре у 10 тысяч жителей в новостройках появилась связь от МТС

Российский оператор и провайдер цифровых услуг МТС обеспечил связью еще 10 тысяч квартир в 400 новостройках кубанской столицы. Теперь жильцы могут использовать не только интернет, но и цифровое, интерактивное телевидение.

Наибольшее количество домов подключили в новых микрорайонах: имени Россинского, поселке Краснодарском, Березовом, Губернском и Краевой клинической больницы. При этом расширение одного из старейших и популярных микрорайонов города – Гидростроителей – также не осталось без внимания.

- Там проводные сервисы МТС появились еще до заезда новоселов в 60 многоэтажных домах, - уточняет провайдер.

Сейчас МТС в Краснодаре обеспечивает самый быстрый в своей сети проводной интернет - до 1ГБ/сек. - преимущественно в новых районах города.

- На большей части территорий краевой столицы широкополосный доступ сейчас работает на скорости 500 Мбит/сек, - объясняют в компании.

К концу 2021 года охватить гигабитной сетью планируют 100 тысяч квартир Кубани. Полный переход на новые скорости запланирован в течение трех лет.

НА ЗАМЕТКУ

В компании уточнили, что для каждой категории абонентов, в зависимости от технических условий в доме и предпочтений в сервисах, МТС предлагает пакетные тарифы. Они включают связь, все виды интернета и ТВ. Стоит сказать, что такие пакеты позволяют сократить бюджет по таким расходам в два раза.