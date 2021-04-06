23-летний полицейский насмерть сбил человека в Краснодаре

Идет проверка

Смертельная авария случилась в Краснодаре на 16-ом километре Ростовского шоссе. Тогда у поворота на хутор Октябрьский 23-летний слушатель пятого курса университета МВД на «Ладе Приоре» не справился с управлением и налетел на пешехода. 41-летний мужчина в это время двигался по обочине. И удар был такой силы, что пешеход скончался на месте.

- А после наезда на мужчину «Приора» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Киа», - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона. – По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В то утро младший лейтенант полиции был в форменной одежде, трезв. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Дело находится на контроле у начальника УВМД по Краснодару.

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