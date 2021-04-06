Из-за ангины тренер ФК «Сочи» пропустит матч с «Локомотивом» в Кубке России

Фото: пресс-служба ФК Сочи

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов признался, что он заболел ангиной. Уже несколько дней у специалиста скачет температура.

- Неожиданно появились симптомы инфекции. Сразу же занялся профилактикой, но в субботу резко стало хуже, – сказал Федотов в интервью РИА Новости.

Из-за болезни тренер рискует пропустить матч Кубка России против столичного «Локомотива», который состоится 7 апреля. Игра пройдет на стадион «Фишт» в среду. Стартовый список на арене прозвучит в 19:00.