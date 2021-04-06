В Туапсинском районе мужчина выжил после столкновения с поездом

Обстоятельства уточняются Фото: Виталий КАРНАУХ

ЧП случилось вечером 5 апреля. В дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчину, переходившего железнодорожные пути, сбил поезд. На место выехали следователи. Пострадавший чудом выжил, его отвезли в больницу.

- Как пояснил машинист, он увидел мужчину, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина 1973 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в центральную городскую больницу Туапсе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре поезд сбил мужчину, который лежал на колее.

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