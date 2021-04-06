Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

Торговые точки исчезнут с пляжей Геленджика. Об этом заявил мэр курорта Алексей Богодистов. Ранее Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края представило новый стандарт благоустройства береговых зон. Теперь благоустройство пляжей будет происходить по новым требованиям.

- Стандартом предусмотрена единая концепция оформления конструкций: входные группы, спасательные станции, душевые, урны, теневые навесы и кабинки для переодевания – все предлагается выполнять в современной тематике из легких материалов, – отметили в мэрии Геленджика.

За 2020-й год на курорте появилось девять новых пляжей. Теперь на территории Геленджика работают 66 береговых зон.

- Новый стандарт – это продолжение уже проводимой на курорте с 2019 года работы по улучшению пляжных территорий. Важное требование этого года - отсутствие на пляжах торговых точек, – резюмировал Алексей Богодистов.