Звезда сериала «Кухня» прочитает «Тотальный диктант» в Краснодаре Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериалов «Кухня» и «Папины дочки» Михаил Башкатов прочитает «Тотальный диктант» в Краснодаре. Его ассистентом будет актриса Амалия Аталян. Они станут чтецами в краснодарской академии маркетинга и социально-информационных технологий.

Отметим, что «Тотальный диктант» состоится на 12 площадках в краевом центре. Суммарное количество участников в Краснодаре составит около 1200 человек. Еще 150 желающих напишут диктант в Усть-Лабинске.